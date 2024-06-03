フレイアイディー　ボウタイ　ブラウス　ノースリーブ

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2.3回着用しています。目立った汚れはありません。中古品、個人保管ににご理解のうえ、ご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮いただけると幸いです。念のため2,3日していますが、できるだけ早く発送致します。A4サイズでお送りします。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏