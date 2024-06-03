ミュウミュウ　miu miu ワンピース

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商品詳細
サイズ38身幅40センチ見頃トップから70センチ肩紐トップから86センチ全ておよその数字です。クリーニング済みです。裏地なし。サイドファスナー有です。返品はお受けしておりませんのでご了承下さい。
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