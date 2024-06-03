スタニングルアー、シルク100%、ホルターネック

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商品詳細
・スタニングルアー、ホルターネック、トップス サイズフリーです。・素材はシルク100%です。・広げた状態がわかるように、両サイドにマグネッ トをつけて広げています。・Tシャツの上に着用して重ね着としても着回せる かと思います。・目立った汚れはないですが、何度か着てますので 使用感はあります。ご理解いただける方のみご購 入、ご検討くださいませ。カラー···オレンジ素材…シルク100%柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏
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