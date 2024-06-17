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【極美品】FURLA ウォレットショルダー DIVA バッグ ミニ ブラック
商品番号 C23142504560
商品名

【極美品】FURLA ウォレットショルダー DIVA バッグ ミニ ブラック
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問があればお気軽にコメント下さい！！値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテムFURLAフルラウォレットショルダースマホショルダーミニショルダーバッグディーヴァ○サイズ幅　20.5cm高さ　12.5cmマチ　3cm※多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなく、まだまだたくさん使用していただけます。○カラーブラック黒○素材レザー○付属品なし✴︎購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。写真に写りきらない小さなキズやスレなどある場合がございます。完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。管理番号:B20
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