【極美品】FURLA ウォレットショルダー DIVA バッグ ミニ ブラック

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ご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問があればお気軽にコメント下さい！！値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテムFURLAフルラウォレットショルダースマホショルダーミニショルダーバッグディーヴァ○サイズ幅 20.5cm高さ 12.5cmマチ 3cm※多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなく、まだまだたくさん使用していただけます。○カラーブラック黒○素材レザー○付属品なし✴︎購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。写真に写りきらない小さなキズやスレなどある場合がございます。完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。管理番号:B20