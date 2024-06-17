美品 russet ラシット ベルト 編み込みレザー 牛革 ハンドバッグ 黒

russetハンドバッグ牛革黒付属品:無し金具に細かな傷擦れがございます。底鋲に傷がございます。表面レザーは特筆すべきダメージ無く綺麗です♪中も同様に綺麗だと思いますが、ファスナー周りに接着のシミ出しによる薄汚れがございます。写真でご確認ください。全体的には綺麗です!!!---------------------------------------できるだけ分かりやすい状態説明や、写真を心がけておりますが、細かなスレ・傷の見落としがある場合がございます。細部まで気になる方は、ご遠慮ください。発送は主に月曜～木曜日に行っております。s1100



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