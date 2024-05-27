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アンテプリマ スパンコール2wayバッグ
商品番号 I23168252559
商品名

アンテプリマ スパンコール2wayバッグ
ブランド名 アンテプリマミスト
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆アンテプリマANTEPRIMA☆☆アンテプリマミストスパンコール2wayバッグ☆サイズ　よこ約32cmたて約17cmまち下部約13cm　　　　ショルダー約114cm(取り外し可、調節不可)　　　　　誤差はご了承願います＊キラキラスパンコールが可愛い2wayバッグです♪‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥＊中古品であり素人個人保管及び検品のため、少しでも気になる方や神経質な方はお控えください。＊全体の状態は写真を拡大してご確認願います。＊写真画像は実際のお色味と多少異なる場合がありますが、ご理解の上、十分にご検討ください。＊簡易梱包、匿名、らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便での発送を予定しています。＊トイプードルを飼っているので、アレルギーをお持ちの方は十分にご理解のほどお願いいたします。＊ご購入の前にプロフィールをご一読いただけると幸いです。#中古品#used品#アンテプリマ#アンテプリマミスト#ANTEPRIMA#ショルダーバック#2way#ピンク#スパンコール#ポシェット￼#斜めがけショルダー￼#フォーマルバック#パーティーバック￼#結婚式#パーティー#クリスマス#入学式#卒業式#謝恩会#成人式#レディース#ハンドバッグ#らくらくメルカリ便#ゆうゆうメルカリ便#匿名
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