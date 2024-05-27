イデアルーチェ　ボンディングフリルブルゾン

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イデアルーチェボンディングフリルブルゾンのブラックですカラー ブラック●価格 15,180円5回程度着用しております裾は絞る事も出来ますボンディング素材なので、お素材的に若干毛玉っぽくなっていたり使用感などはございますが、まだまだ着て頂けると思います。気になる方はご購入をお控え下さいませ。あくまでも中古品でありますので、神経質な方、完璧を求める方、些細な見落としも許容出来ない方のご購入はお控え下さいませ。トラブル防止の為、クレーム、返品はご遠慮下さいませ。どうぞご理解の上でのご購入をお願い致します。着丈···ショートカラー···ブラックフード···フードなし季節感···秋季節感···春、秋