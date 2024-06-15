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MIKIMOTO　ミキモト　並んだ素敵なパール天然アコヤ本真珠ネックレス　K14
商品番号 G11127686363
商品名

MIKIMOTO　ミキモト　並んだ素敵なパール天然アコヤ本真珠ネックレス　K14
ブランド名 ミキモト
特別価格 税込 16,254 円
在庫状況 あり

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商品詳細

年中無休！24時間営業！年末年始！お盆休みなどはございません。私自身もジュエリーが大好きです！気に入ったらもう出会えないかも...そんな出会いを楽しんでください。起きていたら専用などコメントに即対応、返信致します。安く仕入れたら相場関係なくお安く出品致します！他で売れたらすぐに消します！全て一点物ですので気に入られましたら早めにご購入ください。基本早い者勝ちです。消費税無し！フォロワー様5%割り引き！リピーター様更に5%割り引き！毎朝平均30品新規出品！送料無料！【商品の概要】［アイテム名］MIKIMOTO　ミキモト　並んだ素敵なパール天然アコヤ本真珠ネックレス　K14YGパール3.9～5.8mm珠　38cm［ENGLISH　ItemName］MIKIMOTOMikimotoLineUpWonderfulPearlNaturalAkoyaHonPearlNecklaceK14YGPearl3.9-5.8mmPearl38cm[材質]materialK14YGイエローゴールドyellowgold[サイズ]size全長　38cm[重量]weight2.0g【商品の状態】condition新品同様asgoodasnew【フォロワー様5％オフ】注意！必ず購入前に！！こちらのアカウントをフォローしてコメントに『フォローしました』とお伝え頂くと商品価格より5%お値下げさせていただきます。更にリピーター様は購入前に「リピーターです」と一言添えて頂きますと更に5%お値下げさせて頂きます。必ずご購入前に申し付けくださいませ。購入後はお値下げできません【ラッピング無料】ご希望の方は無料でギフトラッピングを付けさせていただきます。【その他】当社の品物はお客様からの買い取り、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。100％正規品になりますのでご安心くださいその他お気軽にご質問くださいませ。NJ821ESNPleasefeelfreetoaskanyotherquestions.
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