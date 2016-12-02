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コーチ マーゴット シグネチャー 2way ショルダーバッグ
商品番号 J36098438401
商品名

コーチ マーゴット シグネチャー 2way ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,778 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムコーチマーゴットシグネチャー2wayショルダーバッグハンドバッグチャーム■ブランドCOACH■状態　手持ち部分に、使用感がありますがその他目立ったキズ汚れなく、まだまだご愛用いただけるかと思います。素人の自宅保管・検品です、見落しがあるかもしれません。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください。■サイズ横31cmマチ15cm高さ20cm《ショルダーストラップ》最長：約120cm　《付属品》キーチャーム■カラーダークブラウン■仕様ポケット×3ファスナーポケット×1■発送1〜2日程度で発送※即購入OKです！※説明文・お写真をご覧になって購入をご検討いただけます様お願いします♪※プロフィールの一読よろしくお願いします♪---------✨他にもたくさん出品中✨---------#くまきゅん↑こちらからご覧いただけます☺︎--------------------------------------------カラー···ブラウン柄/種類···レザー・スウェード系柄/詳細···レザーその他_柄
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