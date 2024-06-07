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新品オーチバル/オーシバルコットン ナイロン ウェザー クロス フード パーカー
商品番号 U30484952718
商品名

新品オーチバル/オーシバルコットン ナイロン ウェザー クロス フード パーカー
ブランド名 オーシバル
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ORCIVAL（オーチバル/オーシバル)コットンナイロンウェザークロスフードパーカージャケット色　　　ネイビーサイズ　1素材　　綿54%/ナイロン46%生産国　中国RC-8126cdp2021年4月に購入試着のみです折りたたんでゆうパケットポストにて発送します着丈：60cm身幅：60cm肩幅：53.5cm袖丈：52.5cm着丈···ショート柄・デザイン···無地素材···ナイロン
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