新品オーチバル/オーシバルコットン ナイロン ウェザー クロス フード パーカー

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ORCIVAL（オーチバル/オーシバル)コットンナイロンウェザークロスフードパーカージャケット色 ネイビーサイズ 1素材 綿54%/ナイロン46%生産国 中国RC-8126cdp2021年4月に購入試着のみです折りたたんでゆうパケットポストにて発送します着丈：60cm身幅：60cm肩幅：53.5cm袖丈：52.5cm着丈···ショート柄・デザイン···無地素材···ナイロン