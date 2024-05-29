メゾンキツネ・新品ポロシャツ（ワンピース）長丈 メンズ可

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MAISONKITSUNE/メゾンキツネ新品・メゾンキツネMAISONKITSUNEポロワンピース半袖プルオーバー春夏レディースコットンモノグラムベージュ2002年にGildasLoaec(ジルダ・ロアエック)とMasayaKuroki(黒木理也)のふたりによって設立されたフランスのファッションブランド「MAISONKITSUNE」メゾンキツネ。メゾンキツネのファッションのテーマは「ニュークラシック」。ラインとディテールへの徹底したこだわりを持ち、シャツはナポリ製、カシミヤはスコットランド製、デニムは岡山製、など世界各国の良さを生かした上質な素材を用いて、製法に厳しい基準を設け、モダンでありながらもタイムレスなスタイルを提案しています。ファッションや音楽やインテリアやカフェ、そういった様々な要素がクロスオーバーする、「ライフスタイル」をコンセプトに掲げた先駆者的ブランドです。-原産国-MadeinPORTUGAL-素材-コットン65%ポリエステル35%-カラー-ベージュ/モノグラム※できる限り、実際の商品と変わらない様に撮影を致しておりますが閲覧いただくパソコン環境によって商品カラーが実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。-サイズ-44サイズ程度肩幅:47cm/身幅:55cm/胴幅:56cm/着丈:87cm/袖丈:26.5cm※実寸サイズをご確認の上、ご入札いただきます様、お願い申し上げます。-参考上代金-￥46,000（税別）※当方調べによる参考代金になります。あくまでも目安程度にご参考下さい。-商品状態-新品未使用品-仕様-・半袖・レギュラーカラー・プルオーバー・ロゴパッチ宜しくお願い致します。