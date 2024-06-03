JUNYA WATANABE コムデギャルソン タンクトップ

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キャミソール・タンクトップ/S/コットン/ORN/無地/JK-T033

▫︎JUNYAWATANABEコムデギャルソンタンクトップ▫︎サイズ肩幅:30㎝身幅:37.5㎝身丈:55㎝若干の誤差はご了承ください。▫︎素材コットン100%▫︎状態ビンテージ加工がほどこされておりますので、古着・ビンテージ好きの方におすすめです！✎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿miumiuやAshleyWilliams、itimiやfaithtokyoなどのブランドがお好きな方にもオススメです。又、hystricglamourやcourreges、MarineSerreやCHANELなどのデザイナーズなお洋服にも合わせて頂けます。22AWや23SS、22SSでもトレンドになっているアイテムになります。是非、Tシャツやパーカー、ナイロンジャケットやデニムパンツに合わせてy2kやモード似合わせて頂ければと存じます。