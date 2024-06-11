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ZARA バービー　Barbieコラボ　Tシャツ
商品番号 G11811257986
商品名

ZARA バービー　Barbieコラボ　Tシャツ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　Sオンラインで購入し、一度短時間外で着用しました。畳んでしまっていたので、多少畳ジワはありますが汚れなどは一切ありません。中古品だとご了承の上ご購入お願いします。一度洗濯もしているので、気にする方はご遠慮下さい。
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