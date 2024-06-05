stussy❗️USA❗️シャツ❗️

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ご覧いただきありがとうございます（╹◡╹）今回はstussyのUSAシャツです❗️(注)‼️↓説明欄は必ず、最後までご覧下さいm(._.)m●サイズ：タグ表記XLサイズ素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●(注意事項‼️)1.専用など、画像処理には対応しておりません。2.出品してある物のほとんどが譲り受けた物なので、購入店などは分かりません。なお中古品の為、十分にお考えの上でご購入を検討して下さい。3.発送はメルカリ便にしか対応しておりません。4.中古品の為、なるべく汚れなどは写真に載せるようにしますが、撮り漏れなどがあった場合でも責任は一切負いませんので5.中古品の為、購入の経緯などは聞かれても、分かりません。よろしくお願いします。