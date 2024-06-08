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パフスリーブシャツ
商品番号 X67460733636
商品名

パフスリーブシャツ
ブランド名 アリシアスタン
特別価格 税込 1,727 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いいねの方増えたので更に値下げ致します！今週末までの限定価格！実物はピンクです❤️緑色の画像は参考の為ですのでご注意下さい！ハイウェストのハーフパンツと合わせると少しお腹が見えるくらいで、とても可愛いかったです✨丈などの詳細が見つからなかったため、画像を参考になさってください。
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