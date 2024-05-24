【adidas】クロップ丈　ナチュラル　無染色Tシャツ　HC2013

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断捨離中につき出品いたしました⭐️他にも出店中の為、購入の際は在庫確認お願い致します！定価:4,990円新品未使用ですが、自宅保管の為、中古品ということもご理解の上ご検討くださいませ。数ある中からご覧頂き、ありがとうございます(◦´人`◦)◆商品詳細シンプルながらコーディネートの主役になるインパクトのあるウィメンズTシャツ。ピュアでクリーン、そしてクラシックなスタイルが魅力のアイテム。●ルーズフィット●ドロップショルダー●リブ仕上げのクルーネック【おすすめポイント】無染色のプレミアムコットンを用い、ゆったりとしたリラックス感のある雰囲気と柔らかな肌触りを実現したアイテムです。トーナルカラーでまとめた、こなれ感のあるアイテムでスポーティーさとクラシックな雰囲気を併せ持ったTシャツです。【サステナビリティ】●アディダスのコットン製品は、「ベター・コットン・イニシアティブ」と提携し、世界のコットン栽培環境の向上をサポートしています。持続可能な綿花栽培を目指す取り組みの一つとなっています。#adidas#adidaswear#adicolor#アディカラー#tシャツ#setup#アディダス#サスティナブル#サステナ#ホワイト#オーガニックコットン#ナチュラル#ナチュラルカラー#カジュアルウエアー#トレーニング#スポーツ#ジム#カジュアル#オシャレ#ウォーキング#ナイキ#ニューバランス柄・デザイン···無地カラー···ベージュカラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋