バースデーバッシュ　水玉　半袖ブラウス

バースデーバッシュの半袖ブラウスになります。後ろはファスナーにて、着脱となります。数回着用しております。着丈は約51㎝となります。



バースデーバッシュ ドットブラウス



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バースデーバッシュ ドットブラウス - シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)



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