MARC JACOBS ショルダーバッグ ハンドバッグ

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☆最終値下げです☆ショルダーバッグ、ハンドバッグ2way柄・デザイン···無地素材···本革カラー···本体：ベージュ寄りのグレー ストラップ：白黒縦17cm横26cmマチ12cmストラップ調節可大切にしすぎてあまり使用できず、全体的に綺麗ですが、2016年に買ったものなので、部分的に黄ばみや金具のくすみが出てきております。即購入可◯タイミングによっては早く発送できます！