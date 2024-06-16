【試着のみ　美品】⭐︎早い者勝ち⭐︎ 人毛100% 医療用ウィッグ

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試着のみなので、ほぼ新品未使用品です。使用する機会が無いため出品します。友人からの頂き物で外箱やタグは残っていないため、ブランドは不明ですが、普段使用している20万円相当のものと同等の品質です。人毛100%、全手編み製のものです。カラーはブラウンです。【サイズ】前髪約18センチ後ろ髪約33センチ頭囲約56センチ※採寸は出品者が行いましたので、目安となります。#ウィッグ#人毛#人毛100%#人毛ウィッグ#医療用#医療用フルウィッグ#医療用ウィッグ#フルウィッグウィッグ長さ···ミディアムカラー···ブラウン