【試着のみ　美品】⭐︎早い者勝ち⭐︎ 人毛100% 医療用ウィッグ

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商品詳細
試着のみなので、ほぼ新品未使用品です。使用する機会が無いため出品します。友人からの頂き物で外箱やタグは残っていないため、ブランドは不明ですが、普段使用している20万円相当のものと同等の品質です。人毛100%、全手編み製のものです。カラーはブラウンです。【サイズ】前髪約18センチ後ろ髪約33センチ頭囲約56センチ※採寸は出品者が行いましたので、目安となります。#ウィッグ#人毛#人毛100%#人毛ウィッグ#医療用#医療用フルウィッグ#医療用ウィッグ#フルウィッグウィッグ長さ···ミディアムカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/passionate656713.html
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