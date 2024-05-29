極美品☆大人気 破格 MICHAEL KORS 2wayバック

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商品詳細
極美品♡♡人気商品ショルダーやハンドとして使えます♡3～4回程度の使用なのでとても美品です(^^)購入時期2022.10月頃アウトレットにて購入した物になります！サイズ幅27.5縦30マチ10.5素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。ペットボトルや長財布もすんなり入ります♪#K☆商品一覧#MICHAELKORS#マイケルコース#ハンドバッグ#ショルダーバッグ
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