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商品詳細
レザー製マイクロサイズのTropicaliaバッグ、織地のパネル使い。ハンドキャリーとクロスボディでまとえます。レリーフ装飾ハンドル。レザー製ボトム。取り外し可能なレザー製ショルダーストラップ。ファブリックライニング。レザー製クロージャー。ゴールドトーンのメタルパーツ。フロント外面に刺しゅうロゴ。イタリア製。サイズは三枚目。BuyMaにて去年購入し1度のみ使用袋に入れて直していました。BuyMa鑑定証は4枚目です。定価90200円。
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MARNI ホワイト TROPICALIA BAG MICRO-
ホワイト TROPICALIA BAG MICRO
ホワイト TROPICALIA BAG MICRO MARNI
ホワイト TROPICALIA BAG MICRO | Marni
ホワイト TROPICALIA BAG MICRO | Marni
ブラック＆ホワイト 水玉 パテントレザー TROPICALIA BAG MICRO
MARNI マルニ ホワイト TROPICALIA BAG MICRO | labiela.com
MARNI ホワイト レザー製 TROPICALIAマイクロバッグ | NAJA FIOREのBLOG
MARNI ホワイト レザー製 TROPICALIAマイクロバッグ
MARNI BMMP0096Q2 P5441 ZO521 TROPICALIA BAG MICRO(新品) (MARNI ...
ホワイト TROPICALIA BAG MICRO
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ラッピング無料】新品 MARNI マルニ トロピカリア かごバッグ ...
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