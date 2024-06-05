美品　コロンビア　フリースアウター親子おそろコーデセット　キャンプアウトドア

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とても可愛いです。パーカー付きがレディースのS子ども用はXXSで、日本サイズだと140くらいだとおもうます。なかなかお揃いのものが見つからず、見つけた時は可愛くて即買いしました。期間限定で出品します。お値下げは考えておりません。カラー···グリーン柄・デザイン···チェックジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋、冬