MECRE 22SS大人気サーマルトップス

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スタイリストさんにも人気のMECRE(メクル)22SS商品でずっと入荷待ちが続いていた大人気のサーマル素材のトップスです。新品未使用タグ付き！定価:12000円肉厚で下着も透けず、ウエストラインが綺麗に細見えします^_^ジャケットのインナーにも！◆商品説明表情豊かなサーマル素材のノースリーブプルオーバーです。プレーンながらも、編み立てをポイントに程よく厚みを持たせた綿サーマルは、型崩れしにくく愛用していただける一着です。衿ぐりや袖口にパイピングを施すことで、インナーとしてだけでなく、コーディネートの主役としてもご着用いただけます。フリーサイズ表記ですが、SかMの方向けかと思います。ネコポスにて配送予定。