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新品未使用　ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M レッド　ビッグポニー
商品番号 R14640658052
商品名

新品未使用　ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M レッド　ビッグポニー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は赤でビックポニーは紺色、サイズはMです。平置き採寸でもご確認ください。試着のみの新品未使用品でタグ付きです。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35.5身幅41着丈57
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