新品未使用　ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M レッド　ビッグポニー

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こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は赤でビックポニーは紺色、サイズはMです。平置き採寸でもご確認ください。試着のみの新品未使用品でタグ付きです。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35.5身幅41着丈57