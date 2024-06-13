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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は赤でビックポニーは紺色、サイズはMです。平置き採寸でもご確認ください。試着のみの新品未使用品でタグ付きです。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35.5身幅41着丈57
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新品未使用 ラルフローレン ポロシャツ レディース M レッド ビッグポニー
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