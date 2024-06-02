韓国で人気のブランド、NotYourRoseの商品です。BlackPinkのジェニやLeSserafimのホユンジンが着用していて韓国でいま大人気のお品になります。先月末にBUYMAにて購入しました。届いてから一度室内で試着はしましたが、それ以降一度も着用していないので新品同様と考えて頂いて問題ないと思われます。タグや袋等は処分してしまったのでその点はご了承ください。



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Not your rose】ジェニ、ユンジン着用 - ホルターネック



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