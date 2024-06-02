《サイン入り》　ブルーインパルス　額装写真　航空自衛隊

当方、ブルーインパルスについての知識がありませんが、隊員のサインがあり、2023年なので比較的最近の物だと思います。■サイズ額込 h33センチ×w45.5センチ■状態について・状態良いと思いますこちらは自宅保管品となりますので、多少の汚れ、摺り傷小傷などがあります。掲載写真をご確認いただき、ご理解頂いた上でのご入札をお願い致しますm(__)m ■梱包についてプチプチで外傷対策し、ダンボールに入れ発送します。テイスト···その他壁飾りの種類···ポスター#ポスター#額縁#ブルーインパルスグッズ#飛行機#ブルーインパルス#ブルーインパルスパンフレット#ブルーインパルス2023



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ブルーインパルス、7機目からの空撮など5月29日のフライト公式動画 ...



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ブルーインパルス、飛行再開へ 貴重？まずは２機で：朝日新聞デジタル



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