ラコステ　ウール 革ロゴポロシャツ

ラコステ 革ロゴ ポロシャツロゴ部分が牛革でとても珍しくオシャレです。ウール100%、ややストレッチあり。サイズ34(実寸ご確認ください)カラー:ネイビー着丈55cm身幅40cm＊素人採寸の為、ご了承ください。



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