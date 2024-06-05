【⠀新品未使用品 タグ付き⠀】ドットパフスリーブブラウス

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カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏、秋定価:5190円1度売り切れた商品です。試着で着てサイズが合わなかったため残念ですが出品します。タグ付きです！ミドル丈でINしてもOUTで着ても可愛いと思います！パフスリーブの部分がポワットしていて可愛いです。お値下げ交渉お伺いします⭕️