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レディース　キャミソール　バックレス　ストラップ　水着　セクシー　チューブトップ
商品番号 V63350332630
商品名

レディース　キャミソール　バックレス　ストラップ　水着　セクシー　チューブトップ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます★◎即購入OK◎新品未使用◎送料無料(他サイズ、カラーをご希望の方はコメント頂ければ、変更可能です）*・゜゜・*:.。..。.:*・'・*:.。..。.:*・゜゜・*◾️商品説明◾️サイズ:フリーカラー:ブルー♡着痩せ効果ダブルでバッチリ。バックスタイルも可愛いです❤️*・゜゜・*:.。..。.:*・'・*:.。..。.:*・゜゜・*♦︎海外製、インポート品になります。日本製とは違い縫製が甘い、ほつれ、梱包材の匂い等がある場合がございます。ご理解の上のご購入をお願いいたします。♦︎発送前に検品を行っておりますが、万が一到着時に商品に不備がございましたら評価前にご連絡下さい。♦︎仕事の関係上お支払いから7日目に発送します。◆気になる点はお気軽にご質問下さいませ。韓国ファッションオルチャン韓国韓流綺麗目系清楚系可愛い系古着夏服秋服冬服ストリート系新作インポートセレクトショップオーバーサイズドレス妹系レディースメンズユニセックスノーブランド可愛い服お洒落大人系　ドレスriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirl好きな方におすすめです★
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