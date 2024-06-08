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- ミエット miette シャーリングスリーブシャツ （オフホワイト）
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商品詳細
ミエットmietteシャーリングスリーブシャツ（オフホワイト）1度、試着で着用しました。・シャーリングデザインが目を惹くシャツ。・春らしい明るいカラー展開。・女性らしいシルエットも魅力。●サイズ：※単位(約cm)【F】着丈:67、肩幅:60、袖丈:56、アームホール:52、バスト:120、裾幅:60※製造工程の関係上、各採寸箇所実寸(平置き)より【約-3cm〜+3cm】程度は誤差の許容範囲とさせて頂いております。●素材綿100%●生地ハリのあるやや薄手生地●伸縮性斜め方向に多少あり●透け感多少あり●裏地なし●重量約200g●生産国madeinchina【サイズ】FREE:着丈67肩幅60胸囲120袖丈56裾周り120※計測単位は長さ/高さ:cm、重量:g定価 6,589円カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/revamp698222.html
http://narcologia.ru/goods/enquire960389.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic762837.html
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シャーリングスリーブシャツ【miette ミエット】[品番：TV000014513 ...
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ミエット miette シャーリングスリーブシャツ （イエロー ...
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シャーリングスリーブ襟付きニット
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miette（ミエット）の「ｼｬｰﾘﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞｼｬﾂ（シャツ/ブラウス）」 - WEAR
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シャーリングスリーブシャツ【miette ミエット】[品番：TV000014513 ...
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シャーリングスリーブシャツ【miette ミエット】[品番：TV000014513 ...
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シャーリングスリーブシャツ【miette ミエット】[品番：TV000014513 ...
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