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6(ROKU)ダメージ風Tシャツ
商品番号 J17935595524
商品名

6(ROKU)ダメージ風Tシャツ
ブランド名 ロク
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可＜6(ROKU)＞GOINGPLACEST-SHIRT/Tシャツ辺見えみりちゃんが自身のYouTubeで着ていたTシャツの色違いを購入しましたが、なんとなく似合わないので出品しました。一度着用し、お洗濯しました。カラー:ベージュ定価8,800円実物は7枚目からの写真になります。後ほどアップしますm(__)m大きめなので男性、女性どちらでも大丈夫だと思います。詳細はサイトをご覧ください。元々ダメージ風のTシャツなので、何度か洗ったような、色あせたような感じがあります。一度しか着用しておらず、一回しか洗濯していません。ご理解の上ご購入ください。小さく畳んで発送します。発送方法は「らくらく」に変更する場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/protein468134.html
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http://narcologia.ru/goods/conception64957.html

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りたおーる on X:

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