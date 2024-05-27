極美品　ETRO ロゴ　マルチカラー　ワンショルダーバッグ

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こちらETROのバッグでございます。上質な素材で本物志向の方にオススメです。作りも丁寧で長年愛用いただけます。非常にオススメのアイテムなので是非ご検討くださいませ。カラー マルチカラーサイズ約W24cmH13cmD7.5cm付属品保存袋 タグ商品ランク外装:A内装:A綺麗なお品物でございます。商品ランクについて*S：*未使用品。*SA：*未使用だが若干のダメージがある。または正規店にて修理済み*A：*USED商品だが特に気になる箇所がないキレイな状態*AB：*若干のダメージはあるがUSED商品にしては比較的キレイな状態*BA：*若干のダメージがある、USED商品*B：*ダメージがあり、USED感が感じられる状態*BC：*ダメージがあり使用の際に支障が伴うこちらの商品は古物商許可を得てる古物商、ヴィンテージショップから購入の確実正規品です。ご不明な点がある際はお気軽にご質問くださいませ。Vintage、USED商品のため、多少の使用感等があることをご了承下さいませ。平置き採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。ご理解の上ご購入をお願い致します。39060531