コーチ　2wayハンドバッグ

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商品詳細
カラー···エンジ色柄/種類···レトロ花柄サイズ タテ約18×ヨコ約17×マチ約9センチ長財布ギリギリ入ります。★状態アウトレットにて購入したものです。保存袋なし、ケアカードありです。数回使用しています。保管の際にハンドル跡がついてしまっています。ハンドル内側は汚れではなくラメ仕様で、傷はありません。底の金具にはやや傷があります。★備考ショルダー紐は長さ調節可能です。プチプチに包んでお送りいたします。お値下げ考えておりません。ご理解頂ける方のみお願いいたします。ご購入後の返品交換出来ませんのでご了承ください。
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