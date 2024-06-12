❤︎シャネル 美品 CHANEL ドーヴィルトート グレー❤︎

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商品詳細
¥680000からお値下げ中もし希望価格あればコメントにてお願いします(^^)※迷いがあるので出品取り消すかもしれません。CHANELドーヴィル トート色：グレーサイズ：約縦30cmｘ横39cmｘマチ22cm付属品：BOX、ギャランティカード、保存袋8年ほど前にBUYMAにて購入致しました。マザーズバッグにと思いましたが、勿体無くてインナーバッグを入れて2回ほど使用したのみです。あとは自宅クローゼットにて保管していました。（炭八完備のクローゼットです）写真8枚目、取手の内側が少し傷がついています。外側は角スレなどもなく綺麗だと思います。内側の金具、ファスナー取手部分には保護シールもついたままです。トートとショルダー（チェーン部分が伸びます）と2WAYでお持ちいただけるので便利だと思います♪2泊〜3泊ぐらいの旅行ならちょうど良いと思われます。※あくまで素人目線なので神経質な方はご遠慮ください。※購入後の返品はお受付できませんので、気になる事があればご質問等よろしくお願い致します。#シャネル#CHANEL#ドーヴィル#トートバッグ#マザーズバッグ#マトラッセ#ショルダー#ハンドバッグ#旅行
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http://narcologia.ru/goods/composite921554.html
http://narcologia.ru/goods/financier368360.html
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