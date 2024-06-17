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スタニングルアー　アンネマンズ　ピアス　片耳用
商品番号 O34055669300
商品名

スタニングルアー　アンネマンズ　ピアス　片耳用
ブランド名 スタニングルアー
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にスタニングルアーで購入しましたが、ピアスホールの位置が合わず、つけることが出来ないまま保管していました。よくみると購入時からの細かい傷はありますが、試着のみです。箱裏面にはタグを外した際のシール後ありますので、ご了承下さい定価39,000円（税抜き）でした。長期自宅保管、プロフ確認、ご理解の程お願いします。#スタニングルアー#アンネマンズ#STUNNIGLURE
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