PRADA チェーンハンドル ナイロンハンドバッグ キルティング 3角プレート

○アイテムプラダゴールド金具サフィアーノレザー鍵完備白タグこの商品以外にも素敵なバッグを豊富に取り揃えていますので、アカウントまたは、#WILLOWElegantBagsから是非見てみてください♪○サイズタテ19cmヨコ30cmマチ13cmハンドル10cm（立ち上がり）平置き実寸。着画はお断りいたします。※本体のみの出品で、備品などはつきません。○状態金具スレやナイロンにスレ傷ありますが比較的綺麗で、まだまだ長くお使いいただけます。○カラー黒ブラック○素材テスートナイロン○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※商品は全て大手リサイクルショップで購入致しました。鑑定済みの正規品となります。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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