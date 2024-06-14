EDWARDS　スギゾーモデル

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商品詳細
シリーズ...Edwardsタイプ...レスポールタイプ商品をご覧いただきありがとうございますEDWARDSのスギゾーモデルとなります約20年前のギターですが現役で使用できるギターとなっておりますチューニングの安定性からペグとロック部分をGOTOH製の新品に交換しています（ペグ交換のため旧パーツの取り付け穴あり）弦高は12フレットで約２ｍｍに調整済み。指板クリーニング、フレット磨き済みとなりますブリッジ部分にサビは浮いている状態です電装関連確認済みです。ボディ裏には傷も多い状態です音は問題ない状態ですのでご安心くださいアームは欠品発送に関しましてはプチプチに包みギターのダンボールで発送いたしますなにかありましたらコメント頂ければ幸いですよろしくお願いいたします
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