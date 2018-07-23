ヒステリックグラマー ピンクタンクトップ

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カラー...ピンク柄・デザイン...プリント（ロゴなど）●サイズ身幅32m着丈62cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：未使用の美品です。長期保管していたため折りジワあります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：色違いも出品しています