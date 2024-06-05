新品未使用(※新品ですが紙の値札タグは付いてません。)-2023SPRINGSUMMERCOLLECTION-一枚でコーデが華やかに。ジオメトリック柄が目を惹くプリントブラウス【MATERIAL】軽くてシワが出来にくいアムンゼン生地を使用。夏でも肌に張り付かない、サラサラの着心地で着用いただけます。透け感が少ないので、オフィス等でも気兼ねなく着やすい一枚です。【DESIGN＆COORDINATE】ランダムに施された幾何学柄を全面にあしらった、コーディネートのアクセントになるプリントブラウス。大胆な総柄プリントながらも、小さな襟で華奢な印象に仕上がっています。少し肩落ちするフレンチスリーブは腕周りをさり気なくカバーし、折り返しをつけることで立体感が生まれるようにしました。フロントのボタンが隠れる比翼仕様に落ち感のある素材とサイドに施されたスリットで、スッキリとした印象。



Audrey and John Wad ジオメトリック柄フレンチスリーブブラウス ...



Audrey and John Wad - ジオメトリック柄フレンチスリーブブラウス ...



Audrey and John Wad ジオメトリック柄フレンチスリーブブラウス ...



Audrey and John Wad - ジオメトリック柄フレンチスリーブブラウス ...



Audrey and John Wad ジオメトリック柄フレンチスリーブブラウス ...



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