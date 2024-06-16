jun okamoto 時をかけるロングブラウス34



2023年最新】ジュンオカモトの人気アイテム - メルカリ



ジュンオカモト JUN OKAMOTO シャツ ブラウス ウエストマーク 長袖 34 青 ブルー /YK レディース



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JUN OKAMOTO, 小さなブーケで出来たお気に入りのブラウス



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JUN OKAMOTO星屑の中で出会ったブラウス[CH-33101/NAVY ...



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JUN OKAMOTO ジュンオカモト , 春を待つミツバチみたいなワンピース[RO-33224]



JUN OKAMOTO, 星屑の中で出会ったブラウス[CH-33101/NAVY STAR]



JUN OKAMOTO ジュンオカモト , 真夏の空飛ぶ積乱雲のようなブラウス[TOP-33228]



JUN OKAMOTO, 星屑の中で出会ったブラウス[CH-33101/NAVY STAR]

袖丈···長袖素材···レーヨンテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、大人可愛い丸襟、後ろボタン、袖口のボタンがかわいい膝丈のワンピースとして着用していました。前見頃のプリーツデザイン部分に時計がプリントされています。ワンシーズン着用しました。柔らかい生地なので着やすいです。色はネイビー着丈95㌢ 身幅 47㌢ 肩幅 37㌢袖丈 58㌢素人採寸です。