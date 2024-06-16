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- jun okamoto 時をかけるロングブラウス34
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商品詳細
袖丈···長袖素材···レーヨンテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、大人可愛い丸襟、後ろボタン、袖口のボタンがかわいい膝丈のワンピースとして着用していました。前見頃のプリーツデザイン部分に時計がプリントされています。ワンシーズン着用しました。柔らかい生地なので着やすいです。色はネイビー着丈95㌢ 身幅 47㌢ 肩幅 37㌢袖丈 58㌢素人採寸です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly96784.html
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