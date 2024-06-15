V12 ヴィトゥエルブ 半袖ポロシャツ ホワイト 0 スター

ご覧くださりありがとうございます(^^) 不定期にセール致しますのでぜひフォローお願いします(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎レディースファッションを中心に出品しております(〃ω〃)よろしければ全商品ご覧ください(#^.^#)⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎コチラ⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎#y_clothing●発送はメルカリ便を予定しております(^^)できるだけコンパクトに発送致しますので気になる方は事前にお知らせくださいませ^^*******************************************●ブランドV12●状態USED品^_^袖口や裾付近に薄いシミ・よごれがありますが、まだまだ着用いただけます♩一度人手に渡ったお品ですので多少のよごれや見落としなどご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(__)m●平置きサイズ表記サイズ0身幅43.5cm着丈57.5cm肩幅34.5cm袖丈15.5cm（多少の誤差はご了承お願い致します） ●購入場所☆撮影に使用しているバッグ、パンプス、ネックレスは出品物ではありません☆Y62327-08



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