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銀座マギー半袖tシャツ新品未使用品(最終お値下げ)
商品番号 P23640018317
商品名

銀座マギー半袖tシャツ新品未使用品(最終お値下げ)
ブランド名 ギンザマギー
特別価格 税込 1,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀座マギー半袖tシャツ新品未使用品ですが、購入後保管しておりました。一度自宅で試着しています。少しサイズが合いませんでした。色合いも綺麗で、ビジューが所々付いてオシャレな感じが気に入っての購入でした。いかがでしょうか。折り畳んでのお届けとなりますので、たたみジワはご了承ください。細かい点が気になる方のご購入はお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/cotton785661.html
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