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- 銀座マギー半袖tシャツ新品未使用品(最終お値下げ)
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商品詳細
銀座マギー半袖tシャツ新品未使用品ですが、購入後保管しておりました。一度自宅で試着しています。少しサイズが合いませんでした。色合いも綺麗で、ビジューが所々付いてオシャレな感じが気に入っての購入でした。いかがでしょうか。折り畳んでのお届けとなりますので、たたみジワはご了承ください。細かい点が気になる方のご購入はお控えください。
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