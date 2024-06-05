オシャレウォーカー(ドット柄×ボーダー柄)配色ブラウス

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カラー···グリーン袖丈···長袖季節感···春、夏1度試着したのみです。目立った傷や汚れはありませんがあくまでも中古品を御理解の上でのご購入よろしくお願いします☆現在販売しておりません詐欺サイトで全く同じ写真、文面を利用されていますのでお気をつけ下さい。