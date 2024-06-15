vintageアロハシャツ

とってもかわいい色柄のアロハです。しかも女子には嬉しい小さめサイズ。お気に入りでなかなか手放せずにいましたが、どなたか似合う方へ。素材は恐らくコットン。madeinUSA少し透けるので、水着の上から羽織ったり、重ね着したり。かわいいです。着丈約56cm身幅約41cm



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