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vintageアロハシャツ
商品番号 X47262280675
商品名

vintageアロハシャツ
ブランド名 サンタモニカ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とってもかわいい色柄のアロハです。しかも女子には嬉しい小さめサイズ。お気に入りでなかなか手放せずにいましたが、どなたか似合う方へ。素材は恐らくコットン。madeinUSA少し透けるので、水着の上から羽織ったり、重ね着したり。かわいいです。着丈約56cm身幅約41cm
http://narcologia.ru/goods/traverse763126.html
http://narcologia.ru/goods/peroration239015.html
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