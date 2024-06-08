h172【セオリー】S シャーリングブラウス コットン スリット ギャザー△

【ID】h-172※必ずプロフィールを読んでください※ご覧いただきありがとうございます☻------------------------------------------【お得なクーポン情報】＊フォロー割＊在庫処分セール→→→詳しくはプロフィール欄へ！！！---------------------------------------------【ブランド】・・・theory【カラー】・・・ブラウン【サイズ】・・・０（S）＊平置き寸法、生地のタイプは写真最後から2番目にございます。【商品説明】シャーリングブラウスコットンスリットパフスリーブ無地ギャザーレギュラーカラー------------------------------------------【ご案内】当店ではレディース、メンズ、カジュアル1点物古着used品未使用品を毎日出品しています♬トップス・パンツ・スカート・アウターTシャツ・ニット・カーディガンメンズ・レディース・ユニセックスヴィンテージ・vintage・Y2K小さいサイズ～大きいサイズ などなど他の商品を見たい方こちらから→→→#hina＊---------------------------------------【注意事項】＊購入後、お客様都合のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。＊確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。＊光の採光具合やスマホの機種により多少の色味が変わる場合もございますのでご理解よろしくお願い致します。＊採寸には多少の誤差がでることもあります。サイズ表記のみならず寸法を必ずご確認の上ご購入お願いします。＊袖丈について7分袖〜9分袖はすべて【7分】に○をつけています。こちらも必ず寸法ご確認ください。カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···スリット季節感···春、夏



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