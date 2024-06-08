ナラカミーチェ　長袖ブラウス　フリル　ストレッチ　ピンストライプ　ブラウン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)コメントなし即購入大歓迎です♫♡フォロー割♡〜5000円→300円引き5001〜10000円→600円引き10001円〜→1000円引きフォロー割とセールの併用は不可ですおまとめ割もご相談いただければ承ります！♣︎商品名♣︎ナラカミーチェ長袖ブラウスストレッチブラウンサイズ1ロゴ入りボタン♣︎サイズ♣︎着丈 約56身幅 約45肩幅 約38袖丈 約60♣︎特徴♣︎素敵なブラウスです♣︎状態♣︎目立ったダメージなく良品ですusedをご理解いただける方よろしくお願いします☆
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