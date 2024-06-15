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ホットトイズ　ナノガントレット　ハルクバージョン
商品番号 U51858547848
商品名

ホットトイズ　ナノガントレット　ハルクバージョン
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ホットトイズ　ナノガントレットハルクバージョンコレクションケースの中に飾っていました。出し入れ以外は触っていないので綺麗な状態です。特に目立つ傷は見受けられませんでしたが万が一、見落としがありましたらご容赦ください。綺麗だとは思いますがあくまで中古品だという事をご理解のうえご購入くださいますようお願いいたします。＊細かい事が気になる方はご遠慮願います＊すり替え防止の観点から急なキャンセル、返品は対応致しかねます。よくご検討くださいますようお願いいたします。コメントのやり取りの途中であっても先に購入された方を優先させていただきます。ご了承くださいませ。大切にしていたお品になりますなるべく速やかに受取、評価をお願いいたします。もしも、営業所受取などでお届け予定日に受取れない場合は、ご一報くださると安心します。どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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