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- 美品✨ UNITED TOKYO ダブルフライブラウス 22SSフリーサイズ
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商品詳細
UNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウユナイテッドトーキョー22SSダブルフライブラウスフロントのデザインがお洒落なポイントで、1枚で着てもジャケットのインナーにもぴったり！オールシーズン活躍します♡colorホワイトfreesizeポリエステル100%身幅49肩幅37着丈58そで丈211度のみ着用・クリーニング済み美品です✨公式店舗購入上質な国産素材のため、店員さんからも手洗い可能＆洗濯機で洗ってしまっても型崩れしない優れものと教えていただきました♡〜商品説明〜●シワになりにくく、シャリ感ある素材！●オンオフ兼用で様々なシーンで着用いただけます●手洗い可能です■素材シックアンドシンの糸の特性を応用し、麻調に作り上げた機能素材。暑い季節に快適に過ごすための工夫が詰まっています。しわになりにくく、凹凸のある表面感は肌に張り付きにくいです。程よくとろみがあり、ソフトな見え感も特徴になっています。■デザインさらっと着られて一枚で決まる、デザインブラウスは何枚あってもうれしいアイテムです。フロントの別布使いがポイントになり、ジャケットインでも映えるデザインになっています。モード系ブランド、アナウンサーファッションなどお好きな方にもぜひ❀STUDIOSKhajuIENACULLNISLOBEIENASHIPSSpickandSpanJOURNALSTANDARDjournalstandardL'essageNOBLEPlageFRAMeWORKBAYCREW'SADAMETROPE'LAGUNAMOONUNITEDARROWSO'neilofDublinGALLARDAGALANTEELENDEEKADORFREAK'SSTOREAmeriVINTAGEUN3D.BEAMSSHIPSステュディオスクルニカージュイエナスローブイエナシップススピックアンドスパンジャーナルスタンダードフレームワークベイクルーズアダムエロペラグナムーンユナイテッドアローズオニールオブダブリンガリャルダガランテエレンディークアメリヴィンテージフリークスストアビームスシップス
http://narcologia.ru/goods/diamond647058.html
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