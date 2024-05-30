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♦お値段交渉承ります♦PINKO ネイビー＆グリーン　総レーストップス
商品番号 N60227206634
商品名

♦お値段交渉承ります♦PINKO ネイビー＆グリーン　総レーストップス
ブランド名 ピンコ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋ご覧頂きありがとうございます。★どうぞプロフィールご覧下さいませ★♦フォロー割引５％させて頂きます♦またフォロー後【○○円購入希望】とコメント下さいましたら　出来るだけ添うよう検討致します。あまりに大幅過ぎるものはごめんなさいですがご面倒でなければお気軽にコメント下さいませ。★PINKOの総レースのトップスです。ネイビーとグリーンのコンビで、レースの編みかたが違っていて裾はアシメントリーのとても素敵な一枚です(◍•ᴗ•◍)❤シンプルなキャムワンピースに少しお袖が欲しい時にエレガントに！デニムに合わせてちょっぴりセクシーカジュアルに。。レアな一枚かと思います。新品未使用ではございますが自宅保管のユーズド品でありますことをご理解頂けます方にご検討頂けましたら嬉しく思います。表記サイズは40です。S〜Mほどのサイズ感に思われますが下記は素人採寸でございますので多少の誤差はご了承の上ご参考にされて下さい。平置きのサイズとなります。⭐肩幅　約39㌢⭐バスト　約42㌢⭐着丈短い側　約55㌢⭐着丈長い側　約68㌢返品・キャンセルは承れません。写真またはコメントにてご納得の上ご購入下さいませ。特別な理由の場合は評価前にどうぞコメント下さい。誠意を持ってお取引させて頂きます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。m(__)m#PINKO#レース#トップス#春夏秋冬#エポカ#DENNYROSE#ZARA#エリザベッタフランキ#ピンコ#PATRIZIAPEPE#MOSCHINO#タダシショージ#アリスオリビア#ドルチェ\u0026ガッバーナ#ヘルノ#ミリー#FLYGIRL#UNIQLO#リナシメントなどお好きな方にも
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