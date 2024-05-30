オオカミと白カモメのピピ　カットソー　tシャツ　ネイビー

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商品詳細
ワンシーズン着用です。あまり着用回数は多くありませんが、襟の辺りに色褪せが見られます。後ろ襟のリボンが特徴的な半袖のカットソーです。袖部分には前後にタックを施しているので、袖に丸みが出て柔らかな印象に。薄すぎないしっかりとしたコットン素材を使用しております。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願いします。ichiprittumugunestrobeネストローブmhlマーガレットハウエルbshopヴェリテクールオオカミとフクロウ休日と詩tandeyオローネオーシバルorcivalソラモナ袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネックカラー···ブルー季節感···夏
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